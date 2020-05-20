عراقي يبتكر دمية للتعليم عن بعد

2020/05/20 | 22:08

عمان/ يعرب السالم

ابتكر المخرج العراقي المغترب عادل العمري شخصية (زغلول)؛ وهي دمية معروفة لأطفال المدارس من خلال المسرحيات التي قدمها على خشبة المسرح الأردني.

وفي حديثه لـ"الصباح"، قال عن اختياره للاسم: "وجدته قريباً ومحبباً للأطفال في هذا الظرف الاستثنائي لمرض كورونا ففكرت أنْ تكون هناك شخصيَّة تعليميَّة مختلفة للطلبة تجذبهم عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكترونيَّة المستخدمة في الأردن، لهذا استخدمت طريقة عمل فيديو قصير أقدمُ به المعلومات الدراسيَّة والنصائح للطلاب بشكلٍ كوميدي يحبه الطفل ويتفاعل معه".

قدم "زغلول" عدداً من النصائح والإرشادات عن الصحة العامة وطريقة الحفاظ على الدروس واستغلال الوقت بالعمل والدراسة المنزليَّة والرياضة، وكذلك التعليمات الطبيَّة الوقائيَّة لمنع العدوى من كورونا.



وكانت هناك استجابة كبيرة من قبل الطلبة وتفاعلهم من خلال التسجيل الصوتي والمسجات التي نتلقاها من قبل الطلاب.

وأضاف العمري إنَّ "شخصية (زغلول) أصبحت جزءاً مهماً في التعليم عن بعد للطلبة للترفيه وكذلك انتظار النصيحة الجديدة التي يتسابقون في تنفيذها".

كما ذكر أنَّ "هناك اهتماماً من قبل منظمة اليونيسيف العالميَّة بمشروعه المبتكر".

يذكر أنَّ مسرح الدمى يعملُ على تنمية مهارات الأطفال الإبداعيَّة والفكريَّة وينمي الذائقة الفنيَّة لديهم مبكراً، كما يساعد في إيصال الرسائل التربويَّة والأخلاقيَّة والعمليَّة، وتقديمها بطريقة ممتعة وبسيطة تحاكي خيال الأطفال.

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