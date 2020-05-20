مصر تشيّد أكبر متحف في العالم

2020/05/20 | 22:08

القاهرة/ وكالات

أعلن مدير الشؤون التنفيذيَّة للترميم ونقل الآثار إلى المتحف المصري الكبير عيسى زيدان أنَّ حجم الأعمال التي تم الانتهاء منها في المتحف بلغت 96 %.

وأشار إلى أنه تم نقل أكثر من 51 قطعة أثريَّة إلى المتحف من مختلف محافظات الجمهوريَّة، تم ترميم 49 ألف قطعة منهم وأصبحت جاهزة للعرض.

وقال زيدان إنه بالرغم من تأجيل افتتاح المتحف الذي كان مقرراً هذا العام بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، فإنَّ العمل بداخله مستمر مع أخذ كل الاحتياطات وسبل الوقاية.

وأوضح أن الأعمال الإنشائية وتشطيب القاعات ووضعها على الدرج العظيم وتجهيز واجهات العرض قد تم الانتهاء منها بنسبة 80 بالمئة.

وأضاف أنه حتى الآن تم نقل أكثر من 51 ألف قطعة أثرية إلى المتحف من مختلف محافظات الجمهورية، تم ترميم 49 ألف قطعة منها وأصبحت جاهزة للعرض.

ويقع المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة أكبر متحف أثري في العالم، ويقع على بعد مسافة قليلة من أهراماتها الشهيرة، وتطمح مصر بعد افتتاحه إلى تحويل هذه المنطقة بالكامل إلى منطقة سياحية.

وتزيد مساحة المبنى على 165 ألف متر، وسيعرض بداخله الآلاف من القطع الأثرية الشهيرة، أبرزها التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني، ومجموعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي ستعرض لأول مرة.

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