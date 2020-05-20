آبل تفتتح متاجرها وتطرح تطبيق تخطيط القلب لساعاتها

2020/05/20 | 22:40

نيويورك/ وكالات

كشفت شركة آبل عن خططها لكيفيَّة إعادة فتح متاجرها للتجزئة بمجرد أن تصبح آمنة لذلك، وذلك وفقا للإرشادات الصحية الرسمية لفيروس كورونا، كما أوضحت الشركة أنها ستعيد فتح 25 متجرا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتواصل بذلك العملية التدريجية التي سمحت لها بفتح أبواب متاجرها للبيع بالتجزئة في عدد من البلدان حول العالم.

الخضوع للفحص

وفقًا للإرشادات، التي كتبتها مديرة التجزئة والموارد البشرية في شركة آبل (ديردري أوبراين) Deirdre O’Brien، سيطلب من العملاء الخضوع لفحص درجة الحرارة، وارتداء قناع قبل دخول المتجر، وإذا لم يكن لدى العميل قناع، فستزوده آبل بقناع.

كما سيتم فحص العملاء أيضًا بحثًا عن الأعراض الأخرى التي يسببها (Covid - 19)، مثل السعال، وقالت شركة آبل: إنها ستفرض قواعد إبعاد اجتماعي، وسيكون الإشغال محدودًا في المتاجر، مع وجود عددٍ محدود من الأشخاص في المتجر في وقت واحد، وسيركز الموظفون على الخدمة الشخصية الفردية.

وأعلنت الشركة عن المتاجر التي سيعاد فتحها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، ومن ضمنها فلوريدا وكاليفورنيا وواشنطن وهاواي، وتسمح بعض المتاجر للعملاء بالدخول، في حين إنَّ البعض الآخر يقدم خدمة التسلم فقط.

وقالت أوبراين: إن المتاجر سيعاد فتحها وفقًا للإرشادات الرسمية المحلية وبيانات آبل الخاصة، ويمكن أن تُغلَق مرة أخرى إذا كانت الظروف المحلية تستدعي ذلك في منطقة معينة.

وأغلقت الشركة في شهر آذار جميع متاجرها للبيع بالتجزئة خارج الصين الكبرى استجابة لانتشار الفيروس التاجي، وبدأت في إغلاق أكثر من 50 متجرًا صينيًا في شهر كانون الثاني، وأعادت فتحها بحلول منتصف شهرآذار.

ولا تفصح آبل عن إيرادات متاجر البيع بالتجزئة، لكن المبيعات المباشرة، التي من ضمنها متاجر البيع بالتجزئة ومبيعات الويب والشركات، شكّلت ما نسبته 31 في المئة من إيراداتها البالغة 260 مليار دولار في عام 2019.

نظرة مستقبلية

ورفض في الشهر الماضي (تيم كوك) Tim Cook، الرئيس التنفيذي للشركة، أن يقدم نظرة مستقبلية لإيرادات ربع حزيران، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين في العمل الناجمة عن الفيروس.

وبلغت مبيعات الربع الأول في الصين 9.46 مليارات دولار، أي أقل بنحو مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت تلك المبيعات بالتزامن مع إغلاق متاجر آبل في الصين.

وأعادت آبل في الأسبوع الماضي فتح متاجرها الخمسة الأولى في الولايات المتحدة، مطالبة العملاء والموظفين بالخضوع لفحوصات الحرارة وارتداء الأقنعة قبل الدخول، ولا يزال أكثر من 80 في المئة من متاجر آبل البالغ عددها 510 متاجر مغلقة في جميع أنحاء العالم، منها 271 متجرًا في الولايات المتحدة.

تخطيط القلب

وقالت شركة آبل: إن تطبيق تخطيط القلب في ساعتها الذكية (آبل ووتش سيرس 4) Apple Watch Series 4، أو النماذج الأحدث، سيتوفر في تحديث البرامج القادم مع نظامي iOS 13.5، وwatchOS 6.2.5.

وأضافت الشركة أن هذه الميزة تعد أول منتج يصل إلى المستهلك مباشرة ويسمح للعملاء بأخذ تخطيط للقلب من معصمهم مباشرة، إذ يسجل إيقاع دقات القلب في اللحظة التي يعانون فيها من أعراض مثل تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، ويساعد على توفير بيانات مهمة للأطباء.



كما ستقوم ميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب في Apple Watch Series 1، أو النماذج الأحدث، بمراقبة إيقاع دقات القلب في الخلفية بين الحين والآخر، وسترسل إشعارًا إذا حُدد أنَّ دقات القلب غير المنتظمة تشير إلى الرجفان الأذيني.



وقد حصل كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء بوصفها أجهزة طبية مرخصة من فئة Class IIa، وذلك من خلال عملية اعتماد تسويق الأجهزة الطبية MDMA.

وسيساعد كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب المستخدمين على تحديد العلامات التي تشير إلى الرجفان الأذيني، وهو أكثر أشكال عدم انتظام دقات القلب شيوعًا.



وعند إهماله وتركه من دون علاج، فإن الرجفان الأذيني يعد أحد الأسباب الرائدة التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، وهي ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا حول العالم.

خطوة مهمة

وقال (جيف وليامز) – المدير العام للعمليات في آبل: "ساعدت (آبل ووتش) الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، ونشعر بالتواضع؛ لأنها أصبحت جزءًا مهمًا من حياة عملائنا.



ومع إصدار ميزات القلب هذه، تأخذ (آبل ووتش) خطوة مهمة تمكّن الأشخاص من الحصول على مزيد من المعلومات عن صحتهم".

وقالت (سنبل ديزاي) – الطبيبة ونائبة رئيس قسم الصحة في آبل: "نحن على ثقة بقدرة هذه الميزات على مساعدة المستخدمين على التمتع بالمعرفة أثناء إجراء محادثات مع أطبائهم.



فمن خلال تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب، سيتمكن العملاء من فهم جوانب صحة القلب بطريقة أفضل".

وتعمل الأقطاب الكهربائية الجديدة المدمجة في التاج الرقمي Digital Crown، والكريستال الذي على ظهر (آبل ووتش سيرس 4) والنماذج الحديثة، مع تطبيق تخطيط القلب؛ لتمكين العملاء من تسجيل تخطيط للقلب مشابه للقياسات الأحادية الاتجاه.



ولتسجيل تخطيط للقلب في أي وقت، أو بعد الحصول على إشعار بعدم انتظام دقات القلب، على المستخدم أن يفتح تطبيق تخطيط القلب الجديد على (آبل ووتش سيرس 4) والنماذج الأحدث، ويضع إصبعه على التاج الرقمي Digital Crown.

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