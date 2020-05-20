المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة البغدادي

2020/05/20 | 22:43

اخبار السعودية )- أعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء، اعتقال المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن "جهاز المخابرات الوطني يعلن إلقاء القبض على المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة أبو بكر

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