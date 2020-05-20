العراق وفرنسا يتفقان على تطوير التعليم الالكتروني

2020/05/20 | 23:44

بغداد / الصباح

اتفق العراق وفرنسا، أمس الأربعاء، على تطوير التعاون العلمي والتقني في مجال التعليم الالكتروني ودراسة وتعميم تجربة مشروع الرقمنة الذي قدمته باريس للجامعات العراقية، في حين عقدت أكاديمية (هواوي) لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قمة التعليم عبر الانترنت بعنوان “التعليم مستمر”، بالتعاون مع منظمة اليونسكو في العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالي، تلقته “الصباح”، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل السفير الفرنسي في بغداد برونو أوبير والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تطوير آليات التعاون في مجال التعليم الالكتروني وتعميم تجربة مشروع الرقمنة الذي قدمه الجانب الفرنسي للجامعات العراقية».



واكد عبد الصاحب، بحسب البيان، أن “العراق تربطه علاقات إيجابية مع الدول الصديقة لاسيما فرنسا”، مثمنا “اهتمام السفارة الفرنسية في بغداد بتطوير الاتفاقات العلمية بين الجانبين في مجال الزمالات والمنح الدراسية بعد انحسار وباء كورونا وملف تصنيف الجامعات وتأهيل المجلات العلمية العراقية».

وأضاف الوزير، أن “تجربة التعليم الالكتروني في العراق فتحت نافذة مهمة مع دول العالم”، معربا عن “أمله بتطوير هذا الاتجاه مع الجامعات الفرنسية».

من جانبه، أكد السفير الفرنسي “أهمية التنسيق مع وزارة التعليم العالي”، مشيرا الى “دعم الرئيس الفرنسي للطلبة العراقيين وتنظيم سياقات التفاهم بين بغداد وباريس».

في غضون ذلك، عقدت أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قمة التعليم عبر الانترنت بعنوان “التعليم مستمر”، بالتعاون مع معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم (IITE) ومنظمة اليونسكو في العراق ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وإقليم كردستان، وتهدف هذه القمة الافتراضية الى مناقشة فرص تحسين أطر وأدوات التعليم عن بعد خلال فترة فايروس كورونا وتأمين الدعم لشركاء أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللجامعات من أجل الاستمرار في إتاحة إمكانيات التعلم للطلاب في العراق والتعامل مع تحدياتها وتطوير آفاقها.

وشارك في قمة التعليم عبر الإنترنت أكثر من 60 شخصاً من الخبراء منهم رئيس هواوي في الشرق الأوسط تشارلز يانغ، ومدير معهد يونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم تاو زان، ومدير اليونسكو في العراق باولو فونتاني، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حامد خلف أحمد، والمدير العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان محمد حسين، كما حضر القمة خبراء أكاديميون من الجامعات العراقية .

واسهمت قمة التعليم عبر الإنترنت بتسهيل تشارك الموارد لإيجاد الحلول الملائمة بما يضمن استمراريّة التعليم وجودة نوعيته عبر الإنترنت مع استمرار تعليق الدوام في المدارس والجامعات العراقية.

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