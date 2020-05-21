وزير الصحة لـ { الصباح }: سنسيطر على كورونا في بؤر بغداد

2020/05/21 | 01:20

بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف وشذى الجنابي

بعدَ دخول الحظر المناطقي حيز التنفيذ في العاصمة بغداد واغلاق المناطق المشمولة به بالحواجز الكونكريتية لمدة أسبوعين، كشف وزير الصحة الدكتور حسن التميمي لـ"الصباح" عن وضع خطة متكاملة للسيطرة على فايروس كورونا في بؤر انتشاره، لا سيما عقب تجهيز وزارة الصحة بـ 16 مختبرا متطورا بامكانها العمل على مدار 24 ساعة واجراء 10 آلاف فحص يوميا.

يأتي ذلك في وقت ناقشت خلاله اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجراءات مكافحة كورونا وتطورات الموقف الصحي في بغداد والمحافظات، ومستوى الالتزام بحظر التجوال ومخاطر وتداعيات عدم الالتزام في عدد من المناطق.

وسط ذلك رجحت لجنة الصحة والبيئة النيابية لـ"الصباح" إعلان حالة حظر التجوال الشامل في عموم محافظات العراق في حال استمرار ارتفاع حالات الاصابة بفايروس كورونا، وبينما حذرت من انهيار المنظومة الصحية بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر المناطقي والجزئي؛ بينت أن البلاد غير مهيأة لتزايد حالات الإصابة.

وقال التميمي لـ"الصباح": رافق بدء الحظر المناطقي في ست مناطق من بغداد واغلاقها بالحواجز الكونكريتية وهي مدينة الصدر، الحبيبية، الكمالية، الحرية، الشعلة والعامرية ولمدة أسبوعين نظرا لظهور بؤر وبائية فيها، وضع خطة متكاملة للسيطرة على الفايروس من خلال توفير ادوات للفحص تبلغ 500 الف وصلتنا من المانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وامكانياتنا الحالية عالية جدا، فضلا عن تجهيز الوزارة بـ 16 مختبرا متطورا يمكنها العمل على مدار 24 ساعة وإجراء 10 آلاف عملية فحص يوميا.



واكد ان السبب في قلة اعداد الاصابات في البلاد مقارنة بدول الجوار هو العامل المناعي، اذ ان 85 بالمئة من الحالات التي سجلت ظهرت عليهم اعراض ما بين متوسطة الى خفيفة، كونهم يتمتعون بمناعة ممتازة، مشيرا الى ان تهاون المواطنين وعدم اقتناع الكثيرين منهم بوجود فايروس كورونا، وخاصة في المناطق الشعبية دفعا لأن تكون بعض المناطق صاحبة أعلى معدل اصابات وقد تحولت إلى بؤر ناقلة للفايروس داخلها وخارجها.

الى ذلك بحثت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال جلستها التاسعة أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجراءات مكافحة جائحة كورونا وتطورات الموقف الصحي في بغداد والمحافظات ومستوى الالتزام بحظر التجوال ومخاطر وتداعيات عدم الالتزام في عدد من المناطق .



ووفقا لبيان اصدره مكتب رئيس الوزراء وتلقته "الصباح" فان "الكاظمي شدد خلال الاجتماع على الالتزام بإرشادات الوقاية الصحية وقيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ واجباتها في فرض حظر التجوال من دون تهاون في أوقاته المحددة والحظر الشامل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على زيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام".



واستمع المجلس لتقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن معدلات الإصابة والخط البياني لها ولحالات التعافي والوفيات وملاحظة حصول زيادة في الإصابات تستوجب تشديد إجراءات الحظر لحماية المواطنين من خطر انتشار الفايروس والتحذير من تجاهل النصائح والإرشادات الصحية.

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