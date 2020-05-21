مطالبات بفتح ملف عقارات الدولة

2020/05/21 | 01:20

بغداد / الصباح

دعَا النائب عن تحالف سائرون غايب العميري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح ملف عقارات الدولة المستغلة من قبل احزاب وسياسيين متنفذين واخرين لا يشغلون أي مناصب حكومية في الدولة .

وقال العميري لـ"الصباح": ان "ملف الفساد في عقارات الدولة بات من الضروري اعادة النظر فيه من قبل رئيس الحكومة"، مشيرا الى ان "عددا كبيرا من عقارات الدولة مسيطر عليها ومستغلة من قبل سياسيين متنفذين او احزاب او شخصيات متنفذة واخرين لا يشغلون مناصب حكومية وباسعار زهيدة ورمزية".

واضاف النائب عن سائرون ان "على الكاظمي فتح هذا الملف وتفعيل القانون وازاحة المتجاوزين على املاك الدولة، وان تكون بدلات الايجار متوافقة مع ما يقره القانون" مبديا استغرابه من "عدم وجود مواقع للعديد من المؤسسات المهمة في الدولة وعلى سبيل المثال مجلس الخدمة الاتحادي الذي لا يملك مبنى خاصا به في ظل وجود هذه العقارات المشغولة والمستحوذ عليها بشكل شخصي".

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