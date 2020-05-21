توزيع ٦٠٠ قطعة أرض في أبو غريب

2020/05/21 | 01:20

بغداد/ وفاء عامر

تباشرُ محافظة بغداد إعداد خطة لتخصيص الاراضي السكنية المفروزة والبالغ عددها 600 قطعة في قضاء ابو غريب بعد عطلة عيد الفطر المبارك.



واوضح مدير عام مديرية بلديات بغداد التابعة الى المحافظة المهندس ياسر القريشي في تصريح خص به "الصباح" أن مديريته ستباشر بعد عطلة عيد الفطر المبارك اعداد خطة لتوزيع الاراضي السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوزارات المستحقة وضمن خطتها لفرز الاراضي السكنية من اجل توزيعها بين الفئات المستحقة بموجب القرار 419 الخاص بتوزيع الاراضي، منوها بانها قامت بفرز 600 قطعة ارض في منطقة المرسلات بقضاء ابو غريب من اجل توزيعها، مشيرا الى ان عدد الاراضي المفروزة قليل جدا مقارنة بالحاجة الفعلية للفئات المستحقة وهي دوائر فك الارتباط التي التحقت بالمحافظة وهي "مديريات التربية، الزراعة والصحة اي ان الملاكات الصحية والطبية ايضا مشمولة"، فضلا عن المشمولين بالمادة 140 من الدستور وذوي الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا وجرحى الارهاب والعمليات العسكرية والذين تسلمت المحافظة منهم حتى الان اكثر من 1000 طلب .

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