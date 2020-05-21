خليفة البغدادي للعربية: التنظيم راجع أفكاره بسبب الخسائر

2020/05/21 | 07:30

اخبار السعودية )- أجرت قناتا "العربية" و"الحدث" حوارا مع أحد أهم قادة تنظيم داعش، وهو عبد الناصر قرداش الذي كان المرشح المحتمل لخلافة التنظيم بعد أبو بكر البغدادي، وخلال اللقاء كشف أن قيادات داعش وبطلب من البغدادي

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