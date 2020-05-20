المخابرات العراقية تعلن اعتقال خليفة أبوبكر البغدادي

2020/05/21 | 07:30

اخبار السعودية )- أعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء، اعتقال أحد أهم قيادات داعش والمرشح لخلافة أبو بكر البغدادي.وقال الجهاز في بيان مقتضب، إنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة

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