الموقف الوبائي اليوم: 153 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 45 مصاباً

2020/05/21 | 18:56

بغداد/ الصباح

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٥٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٦٨

بغداد/ الكرخ: ٢٤

مدينة الطب: ٢١

البصرة: ١٥

النجف: ٣

السليمانية: ٣

اربيل : ٨

ديالى: ٩

ميسان: ١

واسط: ١

- الشفاء: ٤٥ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢

بغداد / الكرخ: ١٢

البصرة: ١٣

اربيل : ٢

بابل: ١

ذي قار: ٢

المثنى: ١٣

- الوفيات : ٦ حالات موزعة كالتالي:

٣ حالات في بغداد/ الرصافة

حالة في مدينة الطب

حالة في ذي قار

حالة في المثنى

مجموع الإصابات : ٣٨٧٧

مجموع حالات الشفاء: ٢٤٨٣

الراقدين الكلي: ١٢٥٤

مجموع الوفيات: ١٤٠

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