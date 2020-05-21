الموقف الوبائي اليوم: 153 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 45 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٥٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٦٨
بغداد/ الكرخ: ٢٤
مدينة الطب: ٢١
البصرة: ١٥
النجف: ٣
السليمانية: ٣
اربيل : ٨
ديالى: ٩
ميسان: ١
واسط: ١
- الشفاء: ٤٥ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٢
بغداد / الكرخ: ١٢
البصرة: ١٣
اربيل : ٢
بابل: ١
ذي قار: ٢
المثنى: ١٣
- الوفيات : ٦ حالات موزعة كالتالي:
٣ حالات في بغداد/ الرصافة
حالة في مدينة الطب
حالة في ذي قار
حالة في المثنى
مجموع الإصابات : ٣٨٧٧
مجموع حالات الشفاء: ٢٤٨٣
الراقدين الكلي: ١٢٥٤
مجموع الوفيات: ١٤٠
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