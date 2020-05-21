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الموقف الوبائي اليوم: 153 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 45 مصاباً


2020/05/21 | 18:56
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٥٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد/ الرصافة: ٦٨

بغداد/ الكرخ: ٢٤

مدينة الطب: ٢١

البصرة: ١٥

النجف: ٣

السليمانية: ٣

اربيل : ٨

ديالى: ٩

ميسان: ١

واسط: ١

 

- الشفاء: ٤٥ حالة ،  وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢

بغداد / الكرخ: ١٢

البصرة: ١٣

اربيل : ٢

بابل: ١

ذي قار: ٢

المثنى: ١٣

 

- الوفيات : ٦ حالات موزعة كالتالي: 

٣ حالات في بغداد/ الرصافة

حالة في مدينة الطب

حالة في ذي قار

حالة في المثنى

 

مجموع الإصابات :  ٣٨٧٧

مجموع حالات الشفاء:   ٢٤٨٣

الراقدين الكلي:  ١٢٥٤

مجموع الوفيات:   ١٤٠

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