الكاظمي يوفد وزير المالية للسعودية لبحث العلاقات الثنائية

2020/05/21 | 19:20

اخبار السعودية )- أوفد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير المالية الدكتور علي علاوي إلى السعودية لبحث عدد من الملفات.ويتوجه علاوي إلى السعودية لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع

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