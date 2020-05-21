2020/05/21 | 19:20

اخبار السعودية )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن بغداد أحبطت عملية إرهابية كشف عنها أهم قادة تنظيم داعش، وهو عبد الناصر قرداش، الذي تم اعتقاله مؤخراً.جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي اليوم

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