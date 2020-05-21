قيادي في جبهة النصرة: شيخ قطري يمول التنظيم بمليون دولار شهريا 

2020/05/21 | 20:22

اخبار السعودية )- كشف القيادي المغربي في جبهة النصرة عصام الهنا المعروف، بأبي منصور المغربي، والمقبوض عليه في العراق، عن تواصله مع جهات خارجية قطرية لدعم التنظيم أبرزها، الشيخ القطري، خالد سليمان، الذي كان يمول جبهة

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