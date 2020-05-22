تداعيات كورونا على قطاع الطيران العربي

2020/05/22 | 01:20

ابو ظبي / متابعة

كشف صندوق النقد العربي عن تأثر قطاع الطيران بشكل كبير بأزمة كورونا، وإعلان حالة الطوارئ في عدة دول لمواجهته، ما أجبر شركات الطيران حول العالم على تعليق أو خفض عدد رحلات الطيران بشكل ملحوظ، وهو ما ينذر بإفلاس 85 بالمئة من شركات الطيران، ما لم تحصل على دعم حكومي طارئ.

وأورد العدد الثالث عشر من سلسلة موجز سياسات الصادر عن الصندوق بشأن "تداعيات فيروس كورونا المُستجد على قطاع الطيران في الدول العربية وسياسات دعم التعافي" أن رحلة تعافي قطاع الطيران العربي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد على الأرجح سوف تكون صعبة وقد تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.

ومن المتوقع انخفاض أعداد المسافرين إلى تسع دول عربية تلعب بها قطاعات الطيران دوراً بارزاً بنحو 114 مليون مسافر عام 2020، يشكل من بينها الانخفاض المتوقع في أعداد المسافرين في ثلاث دول منها بما يشمل، الإمارات، والسعودية، ومصر نحو 70 بالمئة من إجمالي الانخفاض المتوقع في أعداد المسافرين على مستوى الدول العربية.

كما يتوقع أن يؤدي انتشار الفيروس إلى انخفاض متوقع في أعداد الوظائف بقطاع الطيران في هذه الدول بنحو مليون وظيفة، وتراجع في إيرادات القطاع بنحو 23 مليار دولار، وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60 مليار دولار عام 2020.

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