صور لشخصيات إيرانية أو مقربة من إيران تثير غضب العراقيين

2020/05/22 | 07:58

اخبار السعودية )- تفاجأ سكان بغداد ومحافظة ديالى ذات الغالبية السنية بقيام ميليشيات الحشد الشعبي بتعليق صورٍ لشخصيات أجنبية في شوارع المحافظة احتفالا بـما تطلق عليه إيران "اليوم العالمي للقدس".ووضعت الميليشيات صورا

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