الموقف الوبائي اليوم: 87 إصابة جديدة و7 حالات وفاة وشفاء 49 مصاباً

2020/05/22 | 19:04

بغداد/ الصباح

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٨٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦

بغداد/ الكرخ: ٢١

مدينة الطب: ١

البصرة: ٢

النجف: ١

السليمانية: ٥

اربيل : ٥

ديالى: ٤

كربلاء: ٣

المثنى: ٦

نينوى: ١

ذي قار: ١٢

- الشفاء: ٤٩ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠

بغداد / الكرخ: ١٦

مدينة الطب: ١١

البصرة: ٩

ذي قار: ٣

- الوفيات : ٧ حالات موزعة كالتالي:

٥ حالات في بغداد/ الرصافة

حالتان في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٣٩٦٤

مجموع حالات الشفاء: ٢٥٣٢

الراقدين الكلي: ١٢٨٥

مجموع الوفيات: ١٤٧

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