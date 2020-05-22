العربية.نت تنفرد بحوار مع أهم قادة داعش في العراق

2020/05/22 | 23:24

اخبار السعودية )- انفردت العربية.نت بحوار خاص مع أهم قادة داعش في العراق، المعتقل لدى جهاز المخابرات العراقي، طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، والذي يظهر لأول مرة في الإعلام، ويتضمن

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