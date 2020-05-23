"شللية البغداي".. قيادي داعشي يكشف أسرار تراجع التنظيم السريع

2020/05/23 | 14:23

اخبار السعودية )- كشف طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، أحد أهم قادة داعش المعتقل لدى جهاز المخابرات العراقي، والذي يظهر لأول مرة في الإعلام، والذي انفردت "العربية.نت" والحدث.نت" بحوار

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