قيادي داعشي: التنظيم صنع غاز الخردل وفشل في تخزينه واستخدامه 

2020/05/23 | 15:56

اخبار السعودية )- كشف طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، أحد أهم قادة داعش المعتقل في العراق والذي يظهر لأول مرة في الإعلام، والذي انفردت "العربية.نت" والحدث.نت" بحوار خاص وحصري معه عن

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