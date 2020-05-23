قيادي داعشي يكشف تفاصيل جديدة عن مأساة حرق الطيار الأردني

2020/05/23 | 16:27

اخبار السعودية )- كشف طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، أحد أهم قادة داعش في العراق والذي يظهر لأول مرة في الإعلام، والذي انفردت "العربية.نت" والحدث.نت" بحوار خاص وحصري معه عن تفاصيل

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