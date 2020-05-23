قيادي داعشي يكشف عن جريمة قتل جماعي لـ900 مدني عراقي في سوريا

2020/05/23 | 16:58

اخبار السعودية )- كشف طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، أحد أهم قادة داعش في العراق والذي يظهر لأول مرة في الإعلام، والذي انفردت "العربية.نت" والحدث.نت" بحوار خاص وحصري يعترف فيه كيف قتل

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