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الموقف الوبائي اليوم: 308 إصابات جديدة ووفاة 5 حالات وشفاء 53 مصاباً


2020/05/23 | 19:24
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٨) إصابات جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد/ الرصافة: ١٧٩

بغداد/ الكرخ: ٩٤

مدينة الطب: ١

البصرة: ٦

النجف: ١

السليمانية: ٧

اربيل : ١

دهوك: ١

ديالى: ٣

كربلاء: ٣

المثنى: ٥

واسط: ٦

صلاح الدين: ١

 

- الشفاء: ٥٣ حالة ،  وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد / الكرخ: ٢٥

البصرة: ١٤

بابل: ١

ديالى: ٦

 

- الوفيات : ٥ حالات موزعة كالتالي: 

٣ حالات في بغداد/ الرصافة

حالتان  في مدينة الطب

 

مجموع الإصابات :  ٤٢٧٢

مجموع حالات الشفاء:   ٢٥٨٥

الراقدين الكلي:  ١٥٣٥

مجموع الوفيات:   ١٥٢

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