الموقف الوبائي اليوم: 308 إصابات جديدة ووفاة 5 حالات وشفاء 53 مصاباً

2020/05/23 | 19:24

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٨) إصابات جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٧٩

بغداد/ الكرخ: ٩٤

مدينة الطب: ١

البصرة: ٦

النجف: ١

السليمانية: ٧

اربيل : ١

دهوك: ١

ديالى: ٣

كربلاء: ٣

المثنى: ٥

واسط: ٦

صلاح الدين: ١

- الشفاء: ٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٧

بغداد / الكرخ: ٢٥

البصرة: ١٤

بابل: ١

ديالى: ٦

- الوفيات : ٥ حالات موزعة كالتالي:

٣ حالات في بغداد/ الرصافة

حالتان في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٤٢٧٢

مجموع حالات الشفاء: ٢٥٨٥

الراقدين الكلي: ١٥٣٥

مجموع الوفيات: ١٥٢

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