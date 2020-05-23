الموقف الوبائي اليوم: 308 إصابات جديدة ووفاة 5 حالات وشفاء 53 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٨) إصابات جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ١٧٩
بغداد/ الكرخ: ٩٤
مدينة الطب: ١
البصرة: ٦
النجف: ١
السليمانية: ٧
اربيل : ١
دهوك: ١
ديالى: ٣
كربلاء: ٣
المثنى: ٥
واسط: ٦
صلاح الدين: ١
- الشفاء: ٥٣ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٧
بغداد / الكرخ: ٢٥
البصرة: ١٤
بابل: ١
ديالى: ٦
- الوفيات : ٥ حالات موزعة كالتالي:
٣ حالات في بغداد/ الرصافة
حالتان في مدينة الطب
مجموع الإصابات : ٤٢٧٢
مجموع حالات الشفاء: ٢٥٨٥
الراقدين الكلي: ١٥٣٥
مجموع الوفيات: ١٥٢
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