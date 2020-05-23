نائب رئيس الوزراء العراقي: نثمن قرار السعودية بعودة سفيرها لبغداد

2020/05/23 | 20:03

اخبار السعودية )- ثمن علي علاوي، نائب رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، القرار السعودي بعودة سفير المملكة لدى بغداد مشيراً إلى بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية قريباً في بغداد.يأتي ذلك فيما أشارت مصادر العربية إلى

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