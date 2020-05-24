بعد فضيحة الحنطة.. سماد الفلاحين يتبخر في العراق!

2020/05/24 | 09:57

اخبار السعودية )- بعد فضيحة الحنطة واختفاء أطنان منها بشكل مريب في النجف، أثار أحد الشيوخ في منطقة العباسية أزمة أخرى تجسدت في اختفاء أطنان جديدة من الأسمدة الزراعية هذه المرة.ففي فيديو تناقله ناشطون وإعلاميون عراقيون،

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