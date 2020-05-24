2020/05/24 | 10:59

اخبار السعودية )- أقدم مجهول، السبت، على إحراق مقر عصائب أهل الحق في محافظة ميسان العراقية بعدما حاولت الميليشيا إعادة فتح مقراتها مجددا.وأفادت المعلومات بأن مجهولين أضرموا النار عند الساعات الأولى من فجر الأحد، في مقر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نار تلتهم مقرات العصائب في ميسان.. لا لأحزاب السلطة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نار تلتهم مقرات العصائب في ميسان.. لا لأحزاب السلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).