2020/05/24 | 16:09

اخبار السعودية )- احتفت ميليشيا النجباء العراقية بانتصار القوات الإيرانية على الجيش العراقي، في خطوة اعتبرها العديد من العراقيين توضح ولاء تلك الميليشيات، وتشي بهوية المظلة التي تقاتل تحتها.فقد نشر الحساب الرسمي باللغة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب عراقي.. "النجباء" تحتفل بانتصار إيران على العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب عراقي.. "النجباء" تحتفل بانتصار إيران على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).