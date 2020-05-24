بالفيديو.. عراقيون يطيحون بصورة للخميني في ديالى

2020/05/24 | 18:12

اخبار السعودية )- احتجاجاً على التدخل الإيراني في العراق، أسقط عراقيون غاضبون في محافظة ديالى شرق العاصمة بغداد، مساء الجمعة، صورة كبيرة لآية الله الخميني وضعتها الجماعات الموالية لإيران في إحدى مناطق المحافظة، بمناسبة

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