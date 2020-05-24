2020/05/24 | 19:20

بغداد/ حازم محمد حبيب

اكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، ان عملية اعتقال احد ابرز قيادات داعش الارهابي عبد الناصر قرداش تمت على وفق عملية نوعية ومعلومات دقيقة خاصة بجهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال استدراجة الى منطقة محددة، لم يكشف عنها، كانت مخطط لها لاعتقاله.

وبين ان "عملية اعتقاله النوعية والمهمة، ستكشف هويات العديد من قادة التنظيم المهمين، وخطط وتكتيك تنظيم "داعش" الإرهابي التي يحاول تنفيذها مستقبلاً، وان قرداش مسؤول التنظيم الإرهابي مالياً وادارياً، ومسؤول ادارة الاجتماعات لقيادة التنظيم".

وقال الخفاجي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "عملية اعتقال قرداش، وهو رجل مهم في التنظيم الارهابي، تعد انجازاً مهماً حققه جهاز المخابرات العراقي الوطني كونه يمثل كنزاً للمعلومات التي بحوزته، وسيكشف عن اسلوب "داعش"، واستراتيجيته، فضلا عن مصادر التمويل والحواضن، ومواقع تواجد قادة التنظيم.

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