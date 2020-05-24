محتجو العراق..العفو الدولية تتهم ميليشيات بخطفهم وقتلهم

2020/05/24 | 19:45

اخبار السعودية )- مع ارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين منذ تسلك رئيس الحكومة العراقية الجديد مهامها، أصدرت منظمة العفو الدوليةتقريرا يتعلق بالاحتجاجات العراقية، متهمة ميليشيات - لم تحددها- بتنفيذ عمليات

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