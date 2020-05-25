الثانية خلال شهر.. جريمة مروعة ضحيتها طفلة في نينوى

2020/05/25 | 09:11

اخبار السعودية )- في جريمة هي الثانية خلال شهر، أفادت شرطة محافظة نينوى العراقية بأن طفلة في الثامنة من عمرها وجدت مقتولة في أحد هياكل الدور غير المكتملة في المحافظة، مضيفة أن أحد أقارب الفتاة مسؤول عن قتلها.في

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