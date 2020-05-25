2020/05/25 | 10:44

اخبار السعودية )- فجر نائب عراقي، الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قوات الحشد المتواجدة في البلاد.ففي وقت يعاني فيه العراق من واقع اقتصادي مترد بسبب آثار الحروب وفيروس كورونا المستجد، كشف النائب فائق الشيخ علي عبر

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