وزارة التعليم تعلن موعد الامتحانات النهائية الإلكترونية للدراسات الأولية

2020/05/25 | 22:52

بغداد/ الصباح

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيتات الامتحان النهائي وآليات أدائه إلكترونيا في الدراسات الأولية إلتزاما بسياقات وإجراءات السلامة الوقائية المعمول بها.

وحسب التقويم الجامعي المستجد، فإن امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني المستمر حاليا الكترونيا ستكون بتاريخ 2020/7/26 وتنتهي في 2020/8/13 في حين ستجرى الإمتحانات النهائية للدور الأول للفصل الدراسي الأول بتاريخ 2020/9/14 وتنتهي في 8 /10 /2020 وتتخلل تلك التوقيتات مدد وجيزة لاستراحة الطالب والمراجعة فيما سيكون 2020/10/25 موعدا لامتحانات الدور الثاني للفصلين الأول والثاني وتنتهي في 2020/11/12.

وبشأن أداء الامتحانات، فإن الآليات المعتمدة هي المنصات الإلكترونية أو برامج التواصل الإلكتروني أو أية آلية إلكترونية مناسبة يقرها مجلس القسم أو الفرع العلمي .

وفي الوقت الذي تراعي فيه الجامعات الأنظمة الدراسية المعتمدة لديها ( فصلي ، سنوي ، مقررات، تكاملي ) فإن مجالس كليات المجموعة الطبية تخول بوضع الآليات والتوقيتات المناسبة بخصوص المواد السريرية.

واكدت الوزارة ضرورة اعتماد الموضوعية في وضع الأسئلة فإنها تدعو الى أن تكون درجات السعي لا تقل عن نصف الدرجة المحددة لكل فصل وتخول مجالس الكليات والمعاهد معالجة الحالات الحرجة بإضافة ما لا يزيد عن خمس درجات لتغيير الحالة من الرسوب الى النجاح أو النجاح بالعبور .

ومنعا من استحواذ التداعي الصحي والإقتصادي المتزامن، فإن طلبة الجامعات والكليات الأهلية الذين لم يسددوا أجورهم الدراسية مشمولون بأداء الأمتحانات النهائية الإلكترونية.

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