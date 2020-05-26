بومبيو يرحب بإدراج مجلس الأمن لزعيم داعش الجديد بلائحة العقوبات

2020/05/26 | 09:27

اخبار السعودية )- رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء الاثنين، بإدراج مجلس الأمن الدولي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، المدعو "أمير محمد عبدالرحمن المولى"، على لائحة العقوبات.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في

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