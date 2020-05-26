جهاز مكافحة الإرهاب يعلن قتل ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي

2020/05/26 | 15:20

بغداد/ الصباح

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء، قتل الإرهابي معتز الجبوري الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات.

نص بيان الجهاز:

بسم الله الرحمن الرحيم

فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون

صدق الله العظيم

يستمر ابطالكم في جهاز مكافحة الارهاب بملاحقة بقايا داعش الارهابي اينما وجدوا ولن نكل عن حصد رؤوسهم العفنه واحدا تلو والاخر بعد ان وضع ابطالنا خطط استخبارية دقيقة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة التي يمتاز بها عمل جهاز مكافحة الارهاب الاستخباري.

وبعد المعلومات التي قدمها الجهاز والتي ادت الى مقتل الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي الى ما قام به ابطالنا من جهد في متابعة واعتقال المجرم الارهابي عبد الناصر قرداش نعلن لشعبنا العظيم اليوم عن مقتل الارهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الارهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الارهاب علما ان المجرم المقبور لديه اكثر من جواز سفر وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة.

عهدا منا جهاز مكافحة الارهاب رئيسا وقادة ومنتسبين ان نستمر في ملاحقة بقايا ارهابي داعش وسوف نضيق الارض عليهم بما رحبت والله اكبر عاش العراق وشعبه العظيم وقواتنا الامنية البطلة.

جهاز مكافحة الارهاب

26 ايار 2020

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