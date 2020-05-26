2020/05/26 | 15:38

اخبار السعودية )- أكدت السلطات العراقية، الثلاثاء، مقتل معتز الجبوري، مسؤول داعش وأبرز مساعدي زعيم التنظيم.وفي 20 مايو/أيار، أطلق الجيش العراقي، عملية جديدة لملاحقة "داعش".وتضمن العملية المسماة "أسود الجزيرة" مطاردة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش وأبرز مساعدي زعيم التنظيم) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش وأبرز مساعدي زعيم التنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).