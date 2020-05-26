2020/05/26 | 23:20

بغداد/ الصباح

أعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو "ابو صهيب" جنوب غرب بغداد.

وذكر رسول في بيان له، إنه "بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، تم تنفيذ واجب مشترك من قبل قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع لواء 55 الفرقة 17 في منطقة العناز جنوب غربي العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "الواجب نتج عنه قتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو "ابو صهيب".

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