2020/05/26 | 23:52

بغداد/ حازم محمد حبيب

اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، ان التعديل في حال تم اقراره سيشمل المخصصات دون المساس بالرواتب الأسمية مع الحفاظ على الحد الأدنى للراتب بما لا يقل عن نصف مليون دينار.

وقال صالح في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "الأموال التي سيتم توفيرها من تعديل المخصصات ستكون احد مصادر استدامة دفع الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية".

واضاف الدكتور صالح انها "ستكون موازية مع مصادر الإيرادات الحكومية الأخرى، بما في ذلك التمويل بالاقتراض الذي سيستمر، ولا مناص منه، من اجل استمرار الإنفاق الحكومي، لاسيما ما يتعلق باستدامة فقرة تعزيز دفع الرواتب والتقاعد وغيرها، وفي مستوى يؤدي الى توفير استدامة مقابلة في النشاط الأهلي وتعزيز معدلات نمو الدخل الوطني، وإبعاد شبح الركود الاقتصادي، ذلك لوجود الترابط المضاعف بين الانفاق الحكومي الذي يلازم وبشكل موجب دورة الدخل والأعمال والتشغيل في الاقتصاد العراقي".

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