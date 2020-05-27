الموقف الوبائي اليوم: 287 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 52 مصاباً

2020/05/27 | 20:08

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٨٧) إصابة جديدة في العراق منها ٧٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.

جغرافيا موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٨١

بغداد/ الكرخ: ١١١

مدينة الطب: ٦٥

النجف: ٥

البصرة: ٣

السليمانية: ١

اربيل : ٢

كربلاء: ٣

كركوك: ٣

واسط: ٤

ديالى: ٤

الديوانية: ١

ميسان: ١

ذي قار: ١

صلاح الدين: ٢

- الشفاء: ٥٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢٤

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ٧

البصرة: ٥

ميسان: ٢

ديالى : ١٠

انبار: ٢

الوفيات : ٦ حالات

حالتان في بغداد/ الرصافة

حالتان في بغداد/ الكرخ

حالتان في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٥١٣٥

مجموع حالات الشفاء: ٢٩٠٤

الراقدين الكلي: ٢٠٥٦

الراقدين في العناية المركزة: ٤١

مجموع الوفيات: ١٧٥

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