الموقف الوبائي اليوم: 287 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 52 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٨٧) إصابة جديدة في العراق منها ٧٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.
جغرافيا موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٨١
بغداد/ الكرخ: ١١١
مدينة الطب: ٦٥
النجف: ٥
البصرة: ٣
السليمانية: ١
اربيل : ٢
كربلاء: ٣
كركوك: ٣
واسط: ٤
ديالى: ٤
الديوانية: ١
ميسان: ١
ذي قار: ١
صلاح الدين: ٢
- الشفاء: ٥٢ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٢٤
بغداد/ الكرخ: ٢
مدينة الطب: ٧
البصرة: ٥
ميسان: ٢
ديالى : ١٠
انبار: ٢
الوفيات : ٦ حالات
حالتان في بغداد/ الرصافة
حالتان في بغداد/ الكرخ
حالتان في مدينة الطب
مجموع الإصابات : ٥١٣٥
مجموع حالات الشفاء: ٢٩٠٤
الراقدين الكلي: ٢٠٥٦
الراقدين في العناية المركزة: ٤١
مجموع الوفيات: ١٧٥
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