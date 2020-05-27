رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

2020/05/27 | 21:44

بغداد/ الصباح

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وهنأ غوتيريش في بداية الاتصال، الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهامه، معربا عن امنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية.

كما قدّم التهنئة للكاظمي والعراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الاتصال بحث تداعيات الأزمة التي تجتاح العالم بأسره، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة في مكافحتها، بوصفها أزمة انسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، اضافة الى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة .

وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد.

كما أعرب عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي، واصفاً إياها بأنها كانت خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة.

من جانبه، دعا الكاظمي الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد، داعياً الى التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الإقتصاد العراقي.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء للأمين العام أنّ الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون.

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