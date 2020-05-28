مهندس القتل في العراق.. داعشي بذمته 45 ألف قتيل!

2020/05/28 | 09:28

اخبار السعودية )- ما إن أعلن العراق رسميا مقتل من يعرف بأنه مسؤول "ولاية العراق" في تنظيم داعش الإرهابي، المدعو معتز الجبوري بضربة جوية للتحالف الدولي داخل الأراضي السورية، حتى كشفت خبايا هذه الشخصية الداعشية التي خلفت

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