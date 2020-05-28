برلمان العراق يدعو لاجتماع عاجل: مقبلون على كارثة صحية

2020/05/28 | 13:05

اخبار السعودية )- أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، الخميس، أن البلد مقبل على كارثة صحية في حال عدم وضع حلول عاجلة وواقعية لارتفاع أعداد المصابين بكورونا.ودعا لاجتماع عاجل بين خليتي الأزمة النيابية والحكومية

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