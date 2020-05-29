"كنز" داعش المعتقل: هذا ما فعلناه بآثار سوريا والعراق

2020/05/29 | 09:13

اخبار السعودية )- من لا يذكر كيف انهال الدواعش قبل سنوات على آثار الموصل وغيرها من المدن العراقية، فلا يزال المشهد والفيديوهات التي صورت في حينه تحز في قلوب العراقيين أجمع، إلا أن "كنز" المعلومات الذي وقع في قبضة الامن

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