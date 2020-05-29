نائب عراقي: يجب الضغط على تركيا لتزيد حصتنا من المياه

2020/05/29 | 11:17

اخبار السعودية )- طالب نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، منصور البعيجي، الخميس، الحكومة باستخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من أجل زيادة حصة العراق المائية.وشدد في بيان صحافي، على

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