داعش يطل بتسجيل صوتي.. على خطى الزرقاوي

2020/05/29 | 11:48

اخبار السعودية )- مذكرا بخطاب زعيم القاعدة السابق أبو مصعب الزرقاوي لجهة التكفير واستنهاض "الدواعش"، أطل المتحدث باسم تنظيم داعش الذي خفت أنواره بعد الهزيمة التي مني بها في العراق وسوريا قبل أشهر عدة، محاولاً انتهاض

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