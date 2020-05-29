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الموقف الوبائي اليوم: 416 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 73 مصاباً


2020/05/29 | 18:40
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤١٦) إصابة جديدة في العراق منها ١٧٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط. 

 جغرافيا موزعة كالتالي: 

بغداد/ الرصافة: ٧٢

بغداد/ الكرخ: ١٤٦

مدينة الطب: ٤٧

النجف: ٥

البصرة: ١٥

السليمانية: ٢٢

كربلاء: ٢٨

كركوك: ٣

ديالى: ١٣

واسط: ٧

بابل: ١٦

الديوانية: ١

ميسان: ٤

ذي قار: ٣١

المثنى: ٣

صلاح الدين: ٢

نينوى: ١

 

- الشفاء: ٧٣ حالة ،  وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢

بغداد/ الكرخ: ٥٥

مدينة الطب: ٤

البصرة: ١

اربيل : ٢

ديالى: ١

ذي قار: ٢

نينوى: ٦

 

- الوفيات : ٦ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

٣ حالات في مدينة الطب

حالة واحدة في البصرة

 

مجموع الإصابات :  ٥٨٧٣

مجموع حالات الشفاء:   ٣٠٤٤

الراقدين الكلي:  ٢٦٤٤

الراقدين في العناية المركزة: ٤٥

مجموع الوفيات:   ١٨٥

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