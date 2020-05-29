الموقف الوبائي اليوم: 416 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 73 مصاباً

بغداد/ الصباح
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤١٦) إصابة جديدة في العراق منها ١٧٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.
جغرافيا موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٧٢
بغداد/ الكرخ: ١٤٦
مدينة الطب: ٤٧
النجف: ٥
البصرة: ١٥
السليمانية: ٢٢
كربلاء: ٢٨
كركوك: ٣
ديالى: ١٣
واسط: ٧
بابل: ١٦
الديوانية: ١
ميسان: ٤
ذي قار: ٣١
المثنى: ٣
صلاح الدين: ٢
نينوى: ١
- الشفاء: ٧٣ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٢
بغداد/ الكرخ: ٥٥
مدينة الطب: ٤
البصرة: ١
اربيل : ٢
ديالى: ١
ذي قار: ٢
نينوى: ٦
- الوفيات : ٦ حالات
حالتين في بغداد/ الرصافة
٣ حالات في مدينة الطب
حالة واحدة في البصرة
مجموع الإصابات : ٥٨٧٣
مجموع حالات الشفاء: ٣٠٤٤
الراقدين الكلي: ٢٦٤٤
الراقدين في العناية المركزة: ٤٥
مجموع الوفيات: ١٨٥
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 416 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 73 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 416 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات وشفاء 73 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).