الحشد ينفذ عملية عسكرية في حمرين

2020/05/29 | 22:56

بغداد / الصباح

أعلن الحشد الشعبي، انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش في محيط بحيرة حمرين بديالى، في حين كشفت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل ارهابيين اثنين وتدمير 3 اوكار لداعش في ناحية بهرز .

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، في تصريح صحفي: ان "قطعات اللواء الرابع في الحشد الشعبي انطلقت من 3 محاور رئيسة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في محيط بحيرة حمرين لتعقب خلايا عصابات داعش الارهابية".

واضاف الحسيني،ان "العملية لها جملة اهداف محددة في تأمين الطرق والنقاط وتمشيط تلال ووديان واسعة لمنع اي وجود للعصابات الارهابية".

في غضون ذلك، وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باستمرار العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية.

وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، لوكالة الانباء العراقية"واع"، ان "الكاظمي اطلع على العمليات النوعية والاستباقية ضد عصابات داعش الارهابية بحضور وزيري الدفاع والداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة".واضاف، ان "الكاظمي وجه باستمرار العمليات العسكرية ضد عصابات داعش والضرب بيد من حديد لما تبقى من فلول الارهاب"، مؤكدا ان "دور العمليات المشتركة مهم في السيطرة وملاحقة بقايا داعش الارهابية".

في تلك الاثناء، اكد عضو مجلس ناحية كنعان المنحل في ديالى جمال الشمري، ان القوات الامنية تمكنت من قتل احد ابرز الارهابيين جنوب الناحية.

وقال الشمري، ان "قوة امنية مشتركة من الحشد الشعبي والفرقة الخامسة والشرطة نفذت عملية نوعية في عمق منطقة الخوالص ضمن قاطع بزايز كنعان، ونجحت في قتل احد ابرز الارهابيين بعد اختبائه في وكر".

الى ذلك، اعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل ارهابيين اثنين وتدمير 3 اوكار لداعش في ناحية بهرز بديالى .وذكر بيان للخلية، ان "قوة من الفوج الرابع في اللواء التاسع عشر، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما، وتدمر ثلاثة أوكار خلال عملية أمنية ناجحة نفذتها في منطقة جميل جنوب ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".

اما في كركوك، فقد اعتقلت قوة من الحشد الشعبي، أربعة إرهابيين جنوب غرب المحافظة.



واوضح بيان للحشد، أن "قوة من اللواء 16 للحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على أربعة عناصر من داعش بعملية أمنية جنوب غرب كركوك".كما تمكنت فرقة الرد السريع، من اعتقال ما يسمى معاون والي تلعفر ومساعده في كركوك بعد تمكنهما من الدخول الى المحافظة بهويات مزورة.



بينما، كشفت خلية الإعلام الأمني، تدمير عجلتين اثنتين لداعش في صلاح الدين.وذكر بيان اخر، أن"قوة من قيادة عمليات صلاح الدين رصدت عجلات لعناصر عصابات داعش الإرهابية حاولت الاقتراب من إحدى نقاط الفرقة الثامنة"، مشيراً الى أنه" تمت معالجتها بواسطة صاروخين نوع كورنيت، ما أدى الى تدمير عجلتين اثنتين للإرهابيين".

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