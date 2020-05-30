شرطة بابل تقبض على مصاب بكورونا هارب.. وتكرم المفرزة!

2020/05/30 | 08:28

اخبار السعودية )- أعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، عن اعتقال مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى.في التفاصيل، أفادت القيادة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن "مفارز مركز شرطة سيف سعد التابع إلى قسم شرطة الأقضية ألقت

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