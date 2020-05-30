الموقف الوبائي اليوم: 306 إصابات جديدة و10 حالات وفاة وشفاء 66 مصاباً

2020/05/30 | 17:32

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٦) إصابة في العراق منها ٩٨ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.

جغرافيا موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٩٦

بغداد/ الكرخ: ٦٠

مدينة الطب: ١٢

النجف: ٢

البصرة: ٢٩

السليمانية: ٦

اربيل : ٥

دهوك: ١

كربلاء: ٢٠

ديالى: ٤

واسط: ٣٢

بابل: ١٦

ميسان: ١٣

المثنى: ٩

نينوى: ١

- بلغت الاصابات في الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية لهذا اليوم ١٢ اصابة موزعة كالاتي (من ضمن المجموع الكلي للاصابات):

٢ طبيب في بغداد/ الكرخ

١ صيدلي في بغداد/ الرصافة

٤ اطباء في كربلاء

١ صيدلي في كربلاء

٤ عمال صحيين في كربلاء

- الشفاء: ٦٦ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد/ الكرخ: ٦

مدينة الطب: ٨

النجف: ٣

البصرة: ١٩

كربلاء: ٣

ديالى: ٤

ذي قار: ٧

المثنى: ١

- الوفيات : ١٠ حالات

٦ حالات في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

حالة في كربلاء

حالة في واسط

حالة في ميسان

مجموع الإصابات : ٦١٧٩

مجموع حالات الشفاء: ٣١١٠

الراقدين الكلي: ٢٨٧٤

الراقدين في العناية المركزة: ٣٦

مجموع الوفيات: ١٩٥

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