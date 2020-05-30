الى المرتجفين خوفاً وهلعاً من الكورونا

2020/05/30 | 21:48

حسين الصدر

- 1 -

جاء في التاريخ : انَّ رجلاً سأل ( ابن عباس ) – حبر الأمة – قائلاً :

مَنْ الذي يُحاسب الناسَ يوم القيامة ؟

فقال : يحاسبهم الله تعالى

فقال الرجل :نجونا اذن وربِّ الكعبة ، لأنّ الكريم لا يُدقق في الحساب .

ان حسن الظن بالله الكريم يضفي على النفس عنصر الطمأنينة ويشحنها بكل مقومات الصمود ازاء الأحداث والطوارئ .

ولا ينبغي لاحد أنْ يسمح للشيطان أنْ يملأ نفسه بالوساوس والافتراضات السلبية الرهيبة، ليزعزع ثقته بربه، ويسلبه كل ألوان السكون والاستقرار النفسي .

- 2 -

وحكي : انه قيل لاعرابي في البصرة :

هل تحدّث نفسك بدخول الجنّة ؟

قال : والله ما شككتُ في ذلك قط ،

واني سوف أخطو في رياضها ،

وأشرب من حياضها ،

واستظل باشجارها ،

وآكلُ من ثمارها ،

وأتفيّأ بظلالها ،

وارتشف من قلالها ،

وأعيش في غرفها وقصورها ،

قيل له :أَ فَبِحَسَنَةٍ قدّمتَها أم بصالحةٍ أسلفْتَها ؟

قال : وايُّ حسنةٍ أعلى شرفاً وأعظمُ أجراً من إيماني بالله تعالى ، وجحودي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى .

قيل له : أ فلا تخشى الذنوب ؟

قال : خلق الله المغفرة للذنوب ، والرحمة للخطأ ،

والعفو للجرم وهو أكرم مِنْ أنْ يعذّب مُحبيه في نار جهنم .

وكان الناس في مسجد البصرة يقولون :

لقد حسن ظن الاعرابي بربه ، وكانوا لا يذكرون حديثه الاّ انجلت غمامة اليأس عنهم ، وغلب سلطان الرجاء عليهم .

( نقلنا الخبر عما كتبه الخطيب اللامع السيد داخل السيد حسن حفظه الله تعالى )

- 3 -

انّ فيروس (الكورونا) قد أنسى الكثير من الناس أنهم في رعاية ربٍّ كريم رحيم ، يتعهدهم بلطفه واحسانه وَنِعَمِهِ المستمرة ، وبدلاً من الاعتصام به ، والانقطاع إليه ، والابتهالات والدعوات الخالصة بانزال العون اليهم، بالغوا في اليأس والقنوط حتى أصبحوا لا يشعرون بلذة الحياة ..!!

- 4 -

انهم أخطؤوا حين نسوا أو تناسوا ما أغدقه الله عليهم من النعم والبركات طوال المدة السابقة على تفشي فيروس الكورونا

يقول الشاعر :

كما أحسنَ اللهُ فيما مضى

كذلكَ يُحسنُ فيما بقي

- 5 -

وهذا لا يعني إلقاءَ الحَبْلِ على الغارب، والاستهانة بالتوصيات والنصائح الطبيّة المقررة للوقاية من ( الكورونا )، فالحفاظ على النفس واجب ، ورعاية المقررات الطبية في هذا الخصوص لابُدَّ من الالتزام بها، درءاً للضرر وإبعاداً للنفس عن التهلكة ..

- 6 -

انّ مخالطة الناس – بمن فيهم المصاب والحامل للفيروس – عمليةٌ غبيّة، فضلاً عن كونها مرجوجة شرعاً.

صحيح انّ ملازمة البيوت عملية صعبة ، ولكنها موقوتة ضماناً للسلامة والنجاة .

- 7 -

ان كاتب السطور لازمَ بيته منذ أسابيع ولم يخرج الى خارج المنزل على الاطلاق .

انه كما يقال : واعظ متعظ ،التزم بما دعا اليه قبل أنْ يدعو غيره..!!

- 8 -

الطوارئ كلها لا تبقى ولابد أنْ تزول ..

نسأله تعالى أنْ يدفع الوباء والبلاء عن العراق الحبيب وعن شعبه العزيز انه سميع مجيب .

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